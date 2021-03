Ein Jahr Lockdown und kein Ende : Jojo-Lockdown ist kein Mittel gegen die Pandemie

Meinung Berlin Vor einem Jahr hielt ein neues Wort Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch: Der Lockdown. Was haben wir seitdem gelernt? Und: Wann hört er endlich wieder auf? Eine Suche nach Antworten.

Warum stehen nicht vor jeder Schule FFP2-Masken-Spender, warum gibt es kein Schnelltestkonzept in Hotels und Gastronomie? Warum dürfen die Geschäfte mit „Click and Collect“ nicht weitermachen, wenn in Supermärkten sich die Leute auf den Füßen stehen? Warum darf es keine Außengastronomie geben? Warum werden Arbeitgeber nicht stärker in die Pflicht genommen, um das Aufeinandertreffen von Menschen in Büros zu verhindern? Warum überwiegt der Datenschutz in einer aktuellen Katastrophenlage das Corona-Management? Warum werden nicht die vorrangig geimpft, die das öffentliche System am Laufen halten? Warum bleiben Termine in Impfzentren in großem Maße ungenutzt? Und: Schafft man es wirklich, die Pandemie ohne Impfpflicht so zu bekämpfen, so dass sie den Alltag nicht künftig mehr einschränkt? Wie lange sich die Politik um diese Antwort noch herumdrücken kann - abwarten. Die Liste der Fragen jedenfalls wird immer länger.