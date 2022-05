Religion : Corona, Krieg und Kirchenkrise: Katholikentag in Stuttgart

Stuttgart Erstmals seit vier Jahren findet wieder ein Katholikentag in Präsenz statt - allerdings deutlich kleiner als gewohnt. Das hat nach Expertenmeinung nicht nur mit Corona zu tun.

„Wir werden ein Zeichen setzen, dass die vermeintliche Macht des Stärkeren nicht das letzte Wort hat“, sagt Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Zeichen gilt Wladimir Putin, es gilt den demokratiefeindlichen, rechtsnationalen Kräften in unserem eigenen Land, es gilt aber auch denen, die mit Drohungen und Spaltungsvorwürfen in unserer Kirche Wege in die Zukunft verbarrikadieren wollen.“

Auch Aktivistin unter den Gästen

Zwar findet der Katholikentag komplett in Präsenz statt, doch werden viel weniger Teilnehmende erwartet als vor der Corona-Pandemie. Während zur letzten Ausgabe in Münster vor vier Jahren fast 90.000 Gläubige kamen, rechnen die Veranstalter diesmal nur mit 20.000 bis 30.000. „Im Angesicht der sehr hohen Inzidenz-Werte der Corona-Pandemie hatten wir lange die bange Frage, ob wir den Katholikentag überhaupt in Präsenz würden durchführen können“, so Stetter-Karp. „Am 24. Februar kam dann der nächste Einschlag: Was ist die Folge des Krieges in der Ukraine? Insofern: Wir haben mehrere Ausnahmezustände. Und zu diesen gehört unzweifelhaft auch die Krise in unserer Kirche.“