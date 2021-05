Drohen leere Innenstädte? : Städte und Kommunen: Furcht vor Hunderttausenden Geschäftsschließungen

Die Aufschrift «Räumungsverkauf» steht an der Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Frankfurter Innenstadt. Foto: Boris Roessler/dpa Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Die Corona-Lage entspannt sich, die Folgen der Krise geraten stärker in den Blick. Die deutschen Städte und Gemeinden haben vor allem eine große Sorge - und fordern die Politik auf, Konzepte zu präsentieren.

Mit Blick auf die Klimaschutzziele forderte Landsberg ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz. Dazu gehörten digitale Genehmigungsverfahren, der Verzicht auf naturschutzrechtliche Ausgleichsregelungen, die Verkürzung der Gerichtswege und auch Präklusions- und Stichtagsregelungen, um die Gerichtsverfahren zu beschleunigen. Dies müsse mit einer Kommunikationsstrategie verbunden werden. „Der Grundsatz ‚Not in my backyard’ nach dem Motto ‚ich bin für Klimaschutz, möchte aber die Windenergie nicht in Sichtweite haben, den Schienenverkehr nicht hören und die neue Busstation auch nicht vor dem Haus haben’, muss gebrochen werden“, forderte Landsberg.