Bund-Länder-Treffen : Corona-Lockdown soll bis 28. März verlängert werden

Berlin Wie weiter in der Pandemie? Bei den Corona-Beratungen der Länder-Regierungschefs mit der Kanzlerin gibt es erste Einigungen. Schnelltests wird es aber nicht so schnell geben. Und Uneinigkeit herrscht bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Kostenlose Corona-Schnelltests wird es für alle Bürger nicht so schnell geben - diese sollen voraussichtlich von nächster Woche an möglich werden. Der Bund will nach dpa-Informationen ab dann die Kosten dafür übernehmen. Die Länder sollen die Tests dann schnellstmöglich anbieten, auch mit einer Bescheinigung zum Ergebnis. Konkret soll mindestens ein Schnelltest pro Woche möglich sein, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt.