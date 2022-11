Corona-Lockerungen : Kommunen warnen vor Flickenteppich

Berlin Mehrere Bundesländer haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft und erwägen ein Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr. Städte und Gemeinden dringen auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen.

Angesichts der Corona-Lockerungen in mehreren Bundesländern hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor einem Flickenteppich der Maßnahmen in Deutschland gewarnt. „Bürgerinnen und Bürger müssen klar kommuniziert bekommen, welche Regelungen in welchen Bereichen gelten. Dabei können wir uns keinen Flickenteppich unterschiedlicher Vorschriften oder Freiheiten leisten“, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Ein Flickenteppich mit einzelnen Lockerungen trage nicht zur Akzeptanz bei den Menschen bei. „Insofern sollten sich Bund und Länder darauf verständigen, in welchen Bereichen mit Blick auf die derzeitige Infektionslage mögliche Lockerungen vorgenommen werden können und wo die bestehenden Regeln bleiben müssen“, sagte Landsberg.