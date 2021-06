Corona-Schutz an Schulen : Schüler und Lehrer fordern frühzeitige Vorkehrungen an Schulen

Berlin Im Ziel sind sich alle einig: Schüler- und Lehrerschaft, Politik und Wissenschaft wollen, dass die Schulen offen bleiben. Doch die Pandemie ist nicht vorbei, ein Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter gilt als ausgemachte Sache. Die Debatte über die Zeit nach den Ferien ist bereits im vollem Gang.

Von Jana Wolf

In der Debatte um die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen nach den Ferien pocht die unmittelbar betroffene Schülerschaft auf eine gründliche Abwägung. Das Corona-Virus existiere weiterhin und der Schutz davor sei „dringend notwendig“, sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, unserer Redaktion. „Allerdings muss man stetig schauen, in welchen Bereichen eventuell Lockerungen verkraftbar sind - beispielsweise auf dem Schulhof. Ein Wegfallen der Maskenpflicht dort wäre schon ein großer Schritt.“ Gerade mit steigenden Temperaturen seien die Masken ein „lästiger Begleiter“.

Zuvor hatte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, für eine Aufrechterhaltung der Testpflicht und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz plädiert. „Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein“, sagte Wieler unserer Redaktion. Zum einen wolle man das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken könnten. „Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben“, betonte Wieler.

Schülervertreter Schramm forderte frühzeitige und intensive Vorbereitungen für die Zeit nach den Ferien. „Die Schulministerien dürfen sich nicht wie zuletzt zurücklehnen, frei nach dem Motto: ‚Das wird schon alles irgendwie‘“, betonte Schramm. Die Ferienzeit müsse „ganz intensiv“ für Vorkehrungen genutzt werden - beim Infektionsschutz, „aber auch im inhaltlichen Bereich“.

Angesprochen ist damit auch die Kultusministerkonferenz. Deren Präsidentin, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte: „Den Bildungsministerinnen und Bildungsministern ist es am wichtigsten, dass die Schulen in vollständigem Präsenzunterricht starten.“ Sie verwies auf das Corona-Aufholprogramm, für das der Bund insgesamt zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Nur im Präsenzunterricht könne man das Geld „vollständig nutzen und die Schülerinnen und Schüler in Deutschland entsprechend unterstützen“, so Ernst. Der Bundesrat gab am Freitag grünes Licht für das Programm, das die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abfedern soll.

Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes (DL), Heinz-Peter Meidinger drang darauf, dass das Hauptziel der Politik sein sollte, erneuten Distanz- und Wechselunterrichts zu vermeiden. „Wenn zusätzliche Gesundheitsschutzmaßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht und regelmäßige Testungen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, dann sollte man das auch machen“, so Meidinger. Es dürfe nicht so getan werden, als sei die Pandemie vorbei. „Politikerinnen und Politikerinnen, die den Eindruck erwecken, man könne jetzt auf fast alle Schutzmaßnahmen verzichten, handeln in unseren Augen nicht verantwortungsbewusst.“ Dabei räumte der DL-Vorsitzende ein, dass Masken- und Testpflicht eine „Belastung“ für den Schulbetrieb und auch für jeden Betroffenen seien. Es handele sich aber um „eine Güterabwägung zwischen zumutbarer Einschränkung und alternativ drohender Gesundheitsgefährdung“.

Ähnlich argumentierte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Susanne Lin-Klitzing. Um möglichst viel Präsenzunterricht gewährleisten zu können, „müssen weiterhin vor Ort alle bisherigen Corona-Maßnahmen nach wie vor situtationsspezifisch angewendet werden können“. Mit Blick auf Herbst und Winter forderte Lin-Klitzing, dass den Schulen zusätzliche Raumluftfilter zur Verfügung gestellt werden. „Die Filter sorgen nämlich noch zusätzlich dafür, dass sich auch die Grippeviren weniger im Klassenzimmer verbreiten. Das führt zu weniger Fehlzeiten von Lehrern und Schülern“, so die DPhV-Vorsitzende.