Debatte um Corona-Maßnahmen : Corona: Stiko-Chef fordert Abschied vom Begriff „Pandemie“

Berlin Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, wirbt dafür, bei Corona künftig von einer endemischen Virusinfektion zu sprechen und zur Normalität zurückzukommen. Dennoch hält er den konsequenten Schutz der Risikogruppen weiterhin für notwendig.

In der Debatte um den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie in diesem Herbst und Winter hat der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, dafür geworben, den Begriff „Pandemie“ bald zu überwinden. „Ich bin der Ansicht, dass wir alle zu einer situationsgerechten Normalität kommen müssen, denn die Sars-Cov-2-Varianten werden uns erhalten bleiben und immer wieder zu Infektionen führen“, sagte Mertens unserer Redaktion. „Zur Normalität gehört letztlich auch die Terminologie. Daher muss man den Begriff ,Pandemie‘ bald durch endemische Virusinfektion ersetzen“, forderte Mertens. Das ändere nichts an den Tatsachen und den notwendigen Maßnahmen.