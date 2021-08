Fragen und Antworten zur geplanten Auffrisch-Impfung ab September : Dritte Corona-Impfung soll Ältere und Pflegebedürftige vor der Delta-Variante schützen

Corona-Impfung durch einen Arzt in einem nordrhein-westfälischen Caritas-Altenheim. Foto: Caritas

Berlin Ab September sollen zunächst Hochbetagte und Pflegebedürftige eine Auffrisch-Impfung erhalten können. Aber auch wer bisher zwei Mal mit AstraZeneca geimpft worden ist, soll sich im Herbst eine dritte Impfung mit Biontech oder Moderna holen können. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Birgit Marschall

Eine dritte Corona-Impfung soll ab September vor allem die Hochbetagten und Pflegebedürftigen besser vor der Delta-Variante des Corona-Virus schützen, die sich derzeit immer schneller in Deutschland ausbreitet. So haben es die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend beschlossen. Eingesetzt werden sollen dabei nur die Impfstoffe von Biontech und Moderna, von denen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt für alle Bürger ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen.

Wer soll im Herbst eine dritte Impfung angeboten bekommen? Die Gesundheitsministerkonferenz hat die Auffrischung der Corona-Impfungen zunächst nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen beschlossen – und zwar für Höchstbetagte, Pflegebedürftige sowie für Patienten mit Immunschwäche. Als höchst- oder hochbetagt gelten in der Regel Menschen ab 80 Jahren. „Erste Studienergebnisse weisen darauf hin, dass es bei bestimmten Personengruppen vermehrt zu einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort nach einer vollständigen COVID-19-Impfung kommen kann. Dies gilt insbesondere für die Gruppe relevant immungeschwächter Patientinnen und Patienten sowie für Höchstbetagte und Pflegebedürftige“, heißt es im Beschluss der Minister. Darüber hinaus sollen ab September aber auch alle bereits vollständig geimpften Bürger, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder John-son&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit Biontech oder Moderna erhalten können. „Dies kann in den Impfzentren der Länder oder durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie durch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte erfolgen“, heißt es im Beschluss.

Info Neue Impfstoffe gegen Delta in Arbeit Impfstoffe Auffrisch-Impfstoffe, die neue Virusvarianten wie Delta besser abdecken sollen, sind laut den Experten der Berliner Charité bereits in Arbeit. Schutz Aber auch nach der Auffrischung mit den bisherigen Impfstoffen sei mit einer besseren Immunantwort zu rechnen.

Wer soll die Drittimpfungen durchführen? Mobile Impfteams sollen ab September in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Berechtigte, die zu Hause wohnen, sollen die Auffrischungsimpfungen durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte angeboten bekommen. In allen Fällen sollen die Auffrischungsimpfungen frühestens sechs Monate nach dem erstmaligen Erreichen des vollständigen Impfschutzes erfolgen.

Warum sollen Ältere zuerst die Auffrischungsimpfungen erhalten? Die Gesundheitsminister verweisen auf erste Studienergebnisse, wonach der Impfschutz bei Älteren schneller nachlässt, weil ihr Immunsystem weniger auf die Impfstoffe anspricht als bei Jüngeren. Bislang liegen der Ständigen Impfkommission (Stiko) darüber allerdings noch nicht die nötigen Daten vor, um Auffrischimpfungen gegen Corona für ältere Menschen wirklich zu empfehlen. Hausärzte-Chef Ulrich Weigeldt kritisierte daher den Beschluss der Gesundheitsminister als voreilig. „Da die Studien zu den Auffrischungsimpfungen noch laufen, kann ich hier nur zu Geduld mahnen. Die Politik neigt aber derzeit dazu, an der wissenschaftlichen Kompetenz Stiko vorbei zu preschen“, sagte Weigeldt. Noch seien die Studien nicht abgeschlossen, aus denen die Empfehlungen für Drittimpfungen abgeleitet würden.

Was sagten die Hausärzte zu dem Beschluss? Hausärzte-Chef Weigeldt forderte die schnelle Einbindung der Hausarztpraxen in die Planungen für die Auffrischungsimpfungen. „Was es jetzt mit Blick auf die Organisation der Auffrischungsimpfungen braucht, ist eine schnelle Einbindung der Hausarztpraxen, die ja sicherlich den größten Anteil der Auffrischungsimpfungen übernehmen werden“, sagte er unserer Redaktion. „Das ist bisher so nicht passiert und hat uns im vergangenen Jahr immer wieder in regelrechtes Chaos gestürzt“, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes. „Sicher ist: Unsere Praxismitarbeitenden werden das so nicht noch einmal mitmachen“, warnte der Verbands-Vorsitzende.