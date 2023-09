Aufruf zur Impfung Hausärzte warnen vor spürbarer Grippewelle im Winter

Die Hausärzte in Deutschland haben am Mittwoch vor einer Infektwelle gewarnt, die die Arztpraxen an ihre Grenzen bringen könnte. Es sei davon auszugehen, dass es in der kalten Jahreszeit eine „Grippewelle geben wird, die wir deutlich spüren werden“, sagte Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, in Berlin. Beier verwies dabei auf das zuletzt beobachtete Geschehen in Australien. Das Land auf der Südhalbkugel hat einen Winter mit vielen Grippefällen hinter sich. Dabei zeige die Erfahrung, dass es zwischen dem Verlauf der Infektwellen in Australien und bei uns häufig einen Zusammenhang gebe.