Erwartungen an die MPK am Donnerstag : Städte und Gemeinden setzte auf 2-G-Regelungen

Menschen stehen vor dem Gesundheitsamt in Köln in einer Schlange, um sich impfen zu lassen. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Alles, was die Ampel-Koalition und die Vertreter von Bund und Ländern bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschließen, müssen am Ende die Kommunen umsetzen. Wir haben nachgefragt, wie diese die Corona-Politik im Moment sehen.

Von Kerstin Münstermann

Die deutschen Städte und Gemeinden erwarten von der MPK am Donnerstag eine klare Corona-Kommunikation und erteilen der schnellen Wiederaufstellung der Impfzentren eine Absage. „Es fehlt eine konsistente Kommunikationsstrategie mit Blick auf die verschiedenen G-Regelungen und die Dramatik der Lage. Die geschäftsführende Kanzlerin müsste mit dem wahrscheinlich künftigen Kanzler gemeinsam an die Öffentlichkeit treten und die Dramatik der Lage und die absolute Notwendigkeit der Impfung darlegen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, dieser Redaktion.

Wichtig sei auch, dass man sich am Donnerstag bei der MPK auf eine schnelle Strategie zur Booster-Impfung verständige. „Die Kommunen werden das gerne unterstützen. Bei der Diskussion um die Impfzentren gilt allerdings die klare Botschaft: Impfzentren, so wie sie waren, werden wir kurzfristig nicht wieder aufbauen können. Die sind frühestens Ende Januar/Anfang Februar wieder in Aktion. Das ist aber auch der falsche Weg. Wir brauchen einige regionale Zentren, in denen Impfangebote gemacht werden, das unterstützen wir, ebenso wie mobile Impfangebote“, betonte Landsberg.

Kritik an der Krisenkommunikation der Ampel-Parteien kommt auch von der Union. „Wir stellen ein erstes klares Vergaloppieren der Ampelparteien fest, die vollmundig und voreilig vor einem Monat ein Art Freedom Day verkündet haben. Es trägt zur Verwirrung bei, dass ausgerechnet in dieser dramatischen Lage darauf bestanden wird, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht mehr besteht. Der Corona-Start der Noch-Nicht-Regierung ist leider vermasselt“, sagte der CDU-Politiker und Bewerber um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen unserer Redaktion.

Mit Blick auf den geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ebenfalls das Aus der epidemischen Lage ins Spiel gebracht hatte, sagte Röttgen: „Ich habe seit den ersten Erfahrungen mit der Pandemie nie wirklich verstanden, dass man immer ankündigt, was in zwei Monaten sein wird. Weniger ankündigen und stattdessen vorsichtiger agieren – dazu hatte man parteiunabhängig die Gelegenheit. Es wäre sinnvoll, wenn alte und neue Regierung, Frau Merkel und Herr Scholz, einen 5-Punkte-Plan gemeinsam verkünden würden – dann steht außer Frage, dass Corona-Bekämpfung keine Parteiveranstaltung ist.“

Aus Sicht der Kommunen muss die Politik ohnehin nun verstärkt auf 2G (Geimpft und Genesen) setzen. „Ein flächendeckender Lockdown muss verhindert werden, der wäre auch nicht mehr gerichtsfest zu machen“. Die Überlegungen der Ampelkoalition für eine Impfplicht von bestimmten Berufsgruppen und 3G in Zügen pflichtete Landsberg bei.

Er forderte das Robert-Koch-Institut (RKI) außerdem auf, in dessen Inzidenzangaben deutlicher die Unterschiede zwischen Geimpft und Ungeimpft hervorzuheben. So habe vor kurzem etwas die Inzidenz in Sachsen bei den Ungeimpften bei 1300 gelegen, bei den geimpften Bürgern bei 56. „Das ist eine klare Botschaft, die das RKI unbedingt vermitteln müsste.“

Landsberg zeichnete kurz vor einer Präsidiumssitzung seines Verbandes in Bonn ein negatives Bild der kommunalen Finanzlage: „Nach wie vor befinden sich die Kommunalfinanzen im Corona tief. Wir werden in diesem und im nächsten Jahr eine Finanzlücke auf kommunaler Ebene von neun bis zehn Milliarden Euro haben.“ Gleichzeitig erwarte die Ampel aber gigantische Investitionen in allen möglichen Bereichen. „Mir fehlt die Fantasie, wie das funktionieren soll. Wer glaubt, man könnte in einer neuen erfolgreichen Regierung die Kommunen am Katzentisch sitzen lassen, der ist schlecht beraten, das wird scheitern.“ Der Investitionsrückstand der Kommunen belaufe sich auf fast 150 Milliarden Euro.

„Die Politik muss hier einen konkreten Ausweg weisen, ihn dauerhaft finanzieren, damit das Leben vor Ort bei den Menschen tatsächlich besser wird“, betonte der Präsident des Bundes, Bürgermeister Ralph Spiegler (Nieder-Olm). Als Beispiel verwies Spiegler auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. „Wenn der Bund so etwas verspricht, muss er die Erfüllung auch ausfinanzieren und darf sie nicht bei den Gemeinden abladen.“

