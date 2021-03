Zoff bei der Ministerpräsidentenkonferenz : Ab jetzt beginnt der Wahlkampf: Gut so!

Ab jetzt beginnt der Wahlkampf: Gut so!

Berlin Die Beratungen von Bund und Ländern vom Mittwoch zeigen, was dem Land im politischen Frühling bevorstehen wird. Das Wahljahr nimmt an Fahrt auf, die Nerven bei allen Beteiligten liegen zunehmend blank. Warum das auch sein Gutes hat.

Markus Söder ist ein begeisterter Tennisspieler. Dabei schlägt der CSU-Vorsitzende oft den entscheidenden Volley - zumindest lautet so die sportliche Legende. Der bayerische Ministerpräsident beherrscht jedoch auch den rhetorischen Volley, schnell und präzise.

Im Kanzleramt traf es am späten Mittwochabend SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der Bundesfinanzminister referierte zu den Bund-Länder-Finanzen, erklärte, es brauch keiner zu träumen, dass der Bund alles bezahle. Daraufhin Söder: „Sie sind nicht der König von Deutschland oder Weltenherrscher.“ Und: Scholz müsse jetzt „gar nicht so schlumpfig herumgrinsen“. Söder betont später, er schätze Scholz grundsätzlich. Dieser habe „eine sehr pointierte Art.“ Heiß übersetzt: Oh Mann, geht der mir auf die Nerven.