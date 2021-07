Corona-Pandemie : Coronazahlen steigen - Einschränkungen für Ungeimpfte drohen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Deutschland 49,1 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Foto: Gregor Fischer/dpa

Berlin Die Sorge vor einer vierten Corona-Welle ist groß. Im Kanzleramt wird eindringlich zur Impfung geraten - wer nicht mitmacht, könnte das bald im Alltag spüren.

„Die Zahl der Neuinfektionen steigt noch schneller als in den vorherigen Wellen. Das macht mir große Sorge“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun der „Bild am Sonntag“. Zugleich werden die Appelle an Impf-Unwillige lauter.