Wieder Ministerpräsident Vorsicht, Söder!

Da die Ministerpräsidenten, dort der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Er besitzt keine Hausmacht, was auch die Fraktion in dem Sinne nicht ist, und der Sauerländer hat keine Regierungserfahrung. Noch herrscht eine zur Schau gestellte Harmonie beider Seiten. Insbesondere zwischen den Parteivorsitzenden Merz und Söder, auch zwischen Merz und Wüst wurde der politische Friede einigermaßen wieder hergestellt. Gegen den Verbund der Landesfürsten wird es aber keine Entscheidung in der Kanzlerkandidatur geben können. So viel ist jetzt erst recht klar.