CSU-Sommerreise : Die CSU testet das Gelände aus

CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt (v.l.), Parteichef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume stellten vergangene Woche am Tegernsee das „CSU-Programm“ für die Wahl vor. Foto: dpa/Sven Hoppe

Garmisch-Patenkirchen Nach dem Machtkampf zwischen CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet war es ruhiger geworden zwischen den Unionsschwestern. Doch spätestens jetzt, da der Kanzlerkandidat in Umfragen absackt, werden die Christsozialen wieder nervös. Bei der Sommerreise durch das Alpenvorland werden die Differenzen offensichtlich.

Von Jana Wolf

Alexander Dobrindt marschiert vorne weg. Neben ihm fällt der Fels steil ab, unter ihm in der tief eingeschnittenen Schlucht rauscht der Wildbach Partnach, um ihn herum tropft und sprüht das Wasser. Der CSU-Landesgruppenchef hat die Wanderstiefel geschnürt und gibt mit kräftigem Tritt das Tempo vor. Ein Tross von Journalisten hinter ihm versucht, mitzuhalten. Die CSU hat zur traditionellen Sommerreise eingeladen, diesmal nach Garmisch-Patenkirchen und in die wilde Natur des oberbayerischen Alpenvorlandes. Steinige Wege, schroffe Abhänge, reißende Gewässer. Für die heiße Phase des Wahlkampfes müsse man „sehr geländegängig“ sein und sollte einen „Hang zum Mut“ mitbringen, wird Dobrindt später sagen.

Geländegängig und mutig also. Die CSU – selten um symbolträchtige Inszenierungen verlegen – will unter Beweis stellen, dass sie genau das ist. Von der eigenen Wahlkampftauglichkeit sind die Christsozialen felsenfest überzeugt. Und doch: In der CSU sind die Zweifel groß, ob dieser Wahlkampf für die Union tatsächlich erfolgreich sein kann. Man glaubt nicht recht daran, dass Kanzlerkandidat Armin Laschet als Zugpferd taugt. Es wirkt ganz so, als wolle Dobrindt mit strammen Schritt vormachen, wie Stärke im Wahlkampf aussehen kann.

Zwei Wochen ist es her, dass Nordrhein-Westfalen von den schwersten Fluten in der Geschichte des Landes heimgesucht wurde. In der Felsschlucht von Garmisch-Patenkirchen kann man einen Eindruck davon bekommen, welche Wucht ungebremste Wassermassen entwickeln können. Katastrophen können Wahlkämpfe prägen, am Ende sogar Wahlen entscheiden. Aus dem Elbe-Hochwasser 2002 etwa konnte der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder Profit schlagen, er ging am Ende erneut als Gewinner aus der Wahl hervor.

Bei Laschet läuft es bisher genau anders herum, er hat durch die Flut an Ansehen verloren. In der jüngsten Insa-Umfrage bewerten 57 Prozent der Befragten Laschets Auftreten in der Katastrophe negativ, im neusten Forsa-Stimmungstest sackt Laschet bei der Kanzlerpräferenz massiv ab und findet sich auf dem letzten Platz hinter Grünen-Konkurrentin Annalena Baerbock und SPD-Spitzenmann Olaf Scholz wieder. Dabei hängt man in der CSU Umfragen sehr hoch. Vor drei Monaten, im Machtkampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur, hatte der CSU-Chef immer wieder mit seinen hohen Popularitätswerten geprahlt. Umso mehr fühlt man sich jetzt durch Laschets Straucheln bestätigt.

Dobrindt ist oben auf der Bergalm auf rund 1200 Metern Höhe angekommen. Hinter ihm ein prächtiges Alpenpanorama mit Wettersteinwand, Karwendel-Bergen und Zugspitze. Diesmal aber will das Bild so gar nicht zu seinen Worten passen: Es sei doch offensichtlich, dass es bei der Union noch „Luft nach oben“ gebe. „Deswegen brauchen wir jetzt maximale Mobilisierung und nicht Schlafwagen“, sagt der CSU-Spitzenkandidat, der Platz eins auf der Liste für die Bundestagswahl besetzt. Dobrindt greift damit Söders Worte auf. Ende vergangener Woche hatte CSU-Chef davor gewarnt, man dürfe nicht im „Schlafwagen ins Kanzleramt“ fahren. Keiner der beiden nennt Laschet namentlich, trotzdem ist offenkundig, dass nur der Kanzlerkandidat gemeint sein kann. Man müsse die Unterschiede zu den politischen Gegnern viel stärker herausarbeiten, findet Dobrindt. Er wünsche sich „mehr Dynamik, mehr Intensität, mehr Kontur und Schärfe“ im Wahlkampf, als das bis jetzt sichtbar sei. Es gebe „objektiv“ die Gefahr, dass ohne die Union regiert werden könne. Den sonst so unerschrockenen Bayern graut bei diesem Gedanken.

Die christsoziale Sommerreise führt auf die Große Olympiaschanze in Garmisch-Patenkirchen, auch dieser Ort ist geeignet für pompöse Bilder: Über 100 Meter erstreckt sich der Anlauf, schwindelerregende 35 Grad fällt Schanze an ihrer steilsten Stelle ab, mit mehr als 90 Kilometern pro Stunde rasen die Skispringer hier in die Tiefe. Mit dabei ist auch Generalsekretär Markus Blume, auch er gerüstet Trekking-Montur. Die CSU will nun mit aller Kraft gegen den Negativtrend angehen. Man müsse nun in die „Motivationsphase“ und in die „Moblisierungsphase“ kommen, legt Blume los. Es ist auch der Versuch, sich selbst Mut zu machen. „Es geht nicht um Angst, sondern um eine gewisse Ungeduld und eine gewisse Ambition“, sagt der Generalsekretär. Für die CSU sei klar, dass man sich als Union niemals mit bundesweiten 26 Prozent zufrieden geben dürfe – bei genau diesem Wert stehen CDU und CSU laut aktueller Forsa-Umfrage. Und weil man sich auf Laschets Mobilisierungspotenzial nicht verlassen will, versucht man es in Bayern mit umso größerer Ambition.

Vergangene Woche hatten die Christsozialen ihr eigenes „CSU-Programm“ für die Wahl vorgelegt, es trägt den Untertitel „Gut für Bayern. Gut für Deutschland“. Auf 18 Seiten fasst die CSU ihre Vorstellung davon zusammen, wie es gut werden soll. Es geht etwa um Klimaschutz-Belohnungen für Landwirte und Waldbesitzer, um Entlastungen für Handwerker und den Mittelstand, um die vorgezogene Klimaneutralität in Bayern bereits bis 2040 und Unterstützungen für junge Familien und Alleinerziehende. Dass all die Vorhaben angesichts krisenklammer Haushalte nicht zu finanzieren sind – geschenkt. Um die eigenen Ambitionen zu beweisen, sind der CSU auch unrealistische Versprechen recht. „Wir werden einen bayerischen Beitrag leisten zum gemeinsamen Erfolg“, gelobt Blume in Garmisch. Denn eine „starke Union“ gebe es nur mit einer „starken CSU“.