CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt „Neuwahlen sind weiterhin nicht vom Tisch“

Dobrindt Wir sind die konstruktive Opposition. Wir haben dem Kanzler mehrfach unsere Unterstützung angeboten, etwa um die Migrations- und Energiekrise zu bewältigen. Diese Angebote wurden nie angenommen. Irgendwann ist die Zeit dafür dann auch abgelaufen. Die Ampel geht respektlos mit der größten Oppositionsfraktion um. Nehmen Sie nur die Manipulation des Wahlrechts mit dem Ziel, Oppositionsparteien aus dem Bundestag zu drängen. Ich habe in all den Jahren im Bundestag noch nie ein so eisiges und vergiftetes Klima erlebt wie derzeit. Es gibt eine totale Entfremdung zwischen den Fraktionen.