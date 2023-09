CSU-Parteitag in München Eine Schonfrist für zwei Wochen

Markus Söder zögert nicht lange. Am Samstagmorgen im Saal C6 der Messe München geht der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident ans Mikrofon und donnert los: „Wir werden diese Wahl als CSU gewinnen. In Bayern lebt es sich besser als anderswo.“ Ein Erfolg der CSU bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern sei auch ein Signal an den Bund und gegen die Ampel-Regierung, die „schlechteste Regierung, die dieses Land je gehabt hat“.