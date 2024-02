Parteien CSU und JU stemmen sich gegen Schwarz-Grün

Die erste schwarz-grüne Landesregierung trat 2008 in Hamburg an, sie hielt aber nur gut zwei Jahre. Auf Landesebene sind Koalitionen beider Parteien mittlerweile üblich. Aktuell sind CDU und Grüne in fünf Landesregierungen Partner, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Zweier-, in Brandenburg und Sachsen in einem Dreierbündnis.