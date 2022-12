Finanzen : „Cum-Ex“: Keine Ermittlungen gegen Scholz und Tschentscher

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen Olaf Scholz und Peter Tschentscher (l) bereits abgelehnt. Ähnlich verhält es sich nun in Köln. Foto: Marcus Brandt/dpa

Köln Im „Cum-Ex“-Skandal ist viel über die Rolle der Hamburger Finanzverwaltung diskutiert worden. Kanzler Scholz, zuvor Bürgermeister der Hansestadt, weist genau wie sein Nachfolger Tschentscher jede Einflussnahme zurück.

Im Zusammenhang mit einer Anzeige wegen der in den „Cum-Ex“-Skandal verstrickten Warburg Bank wird es in Köln keine Ermittlungen gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) geben. Das teilte die Behörde am Montag mit. „Nach der Strafprozessordnung darf die Staatsanwaltschaft nur dann Ermittlungen aufnehmen, wenn ein Anfangsverdacht wegen einer Straftat besteht“, hieß es. „Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt.“ Die Entscheidung sei von der für die Bearbeitung der Strafanzeige zuständigen Dezernentin getroffen worden.