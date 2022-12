Gesundheitssystem : Czaja: Mehr Priorität für Kindergesundheit

Berlin Fieber- und Hustensaft für Kinder ist Mangelware. Die Kinderpraxen sind überfüllt. CDU-Generalsekretär Mario Czaja fordert pragmatische Lösungen - und das schnell.

„Das Thema Gesundheit von Kindern muss jetzt mehr Priorität haben. Wir brauchen einen Wintersprint für die Kindergesundheit“, sagte der Bundestagsabgeordnete in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir benötigen schnell einen Gipfel für die Beschaffung von Kindermedikamenten.“

Pragmatische Lösungen nötig

Czaja: Klarer Auftrag für Medikamente und Medizintechnik

Czaja sagte, gebraucht werde ein klarer Auftrag, welche Medikamente und welches medizintechnische Material in den Kliniken direkt von der Bundesregierung bestenfalls in der EU gekauft würden. Den Apotheken müsse der hohe Aufwand, den sie bei der Suche nach Ersatzmedikamenten hätten, vergütet werden. Zudem müsse über europäische Ausfuhrbeschränkungen für in Europa und in Deutschland knapp gewordene Medikamente und Medizinprodukte gesprochen werden. Dies sei eine Lehre der Corona-Pandemie - „das hat damals geholfen“.