Schleswig-Holstein : Daniel Günther für übergroße Koalition im Norden

Kiel Eigentlich bräuchte der Wahlsieger Daniel Günther nur einen Koalitionspartner. Aber der alte und wohl auch neue Ministerpräsident will das Jamaika-Bündnis fortsetzen.

Übergroße Koalition

Als Günther trotz des haushohen Wahlsiegs und der neuen Konstellation mit gestärkten Grünen und geschwächter FDP erklärte, er wolle bei Jamaika bleiben, hielten viele das für pure Taktik. Doch nächsten Dienstag will er das angehen. Seine Partei zieht mit, weil sie ihrem Erfolgsgaranten nichts abschlagen kann. Bei Grünen und FDP ist anfängliche Ablehnung neuer Offenheit gewichen. Am Ende könnte eine übergroße Koalition stehen - so nennt das die Politikwissenschaft.

„Ich weiß, dass das ungewöhnlich ist“, sagt Günther. Seine Erzählung geht sinngemäß so: Jamaika war gerade als Trio erfolgreich, weil alle drei so unterschiedlichen Parteien Gutes einbrachten und gemeinsam Gutes leisteten. Und drei Viertel der Wähler seien für Jamaika, die „Wunschkoalition“ der Bürger.

Im Raum steht aber auch, ob sich Günther nicht zwischen Grünen und FDP entscheiden mag. Will er keinen rausschubsen? Müsste höchstens einer von sich aus gehen? Oder fürchtet er, seine Beliebtheit könnte Schaden nehmen, falls er Grünen oder FDP Tschüss sagt? FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat das so ausgesprochen.

Ein Kapitel neuer Politikkultur

Mit einer unerzwungenen Koalition so weit „über den Durst“ würde der Norden an einem Kapitel neuer Politikkultur schreiben. „Das ist zum einen ein sehr kluger Schachzug von Herrn Günther“, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. „Denn das ist eine übergroße Koalition der besonderen Art, da immer einer von beiden Partnern für eine Mehrheitsbildung gebraucht wird.“

Grüner Anstrich

Die Kieler Ex-Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz wie der Wirtschaftspolitiker und Unternehmer Bernd Jorkisch begründen ihr Ja zu Jamaika II damit, dieses Bündnis bilde die Gesellschaft in großer Breite ab. Letztlich folgt die CDU aber dem Motto „Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“: „Wir nehmen alles an, was Daniel Günther in Absprache mit Partei und Fraktion empfiehlt“, sagt einer, der öfter mit den Grünen verquer liegt.