Abwesenheitskritik „Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser“

Die Ministerin, die als SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen antritt, hatte tags zuvor ihre Teilnahme an der Ausschusssitzung abgesagt - was in der Union vor allem deshalb auf Kritik stieß, weil Faeser der Deutschen Presse-Agentur noch am Vormittag ein Interview gab. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Ihr Ministerium verwies auf „einen wichtigen Arzttermin infolge ihrer überstandenen Corona-Infektion, der in ihrem Heimatort war. Weil sie aus diesem Grund gestern früh nicht in Berlin sein konnte, war sie im Deutschen Bundestag entschuldigt“.