Linken-Politikerin Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ kommt

Wagenknecht will ihre Pläne am Montagvormittag in der Bundespressekonferenz (BPK) in Berlin vorstellen. Das geht aus einer BPK-Terminankündigung hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Der Termin steht unter der Überschrift „Gründung des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" zur Vorbereitung einer neuen Partei“.