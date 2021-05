Bundesjustizministerin Christine Lambrecht : „Das Familienministerium ist kein Nebenjob“

Foto: Thomas Trutschel/imago

Interview Berlin Nach dem Rücktritt von Franziska Giffey (SPD) als Bundesfamilienministerin übernimmt ihre Parteikollegin Christine Lambrecht das Ministerium. Im Interview spricht die Bundesjustizministerin über ihre Beweggründe für diesen Schritt, Gesetzesvorhaben für den Rest dieser Legislaturperiode und Ärger über die Union.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes

Frau Lambrecht, warum haben Sie die Stellvertretung im Familienministerium übernommen, nachdem Franziska Giffey zurückgetreten ist? Eigentlich wäre doch Bildungsministerin Anja Karliczek vorgesehen gewesen.

Lambrecht Ich empfinde es als eine große Ehre, dass mir die Leitung des Bundesfamilienministeriums übertragen wurde. Und ich habe mir gründlich überlegt, ob ich diese zusätzliche Aufgabe bewältigen kann. Ich bin dazu bereit. Das ist selbstverständlich kein Nebenjob und auch kein Anhängsel zu meiner bisherigen Funktion. Wer mich kennt der weiß, dass ich neue Aufgaben immer mit viel Herzblut, Elan und einhundertprozentigem Einsatz übernehme. So wird es auch hier sein. Ich will als Bundesfamilienministerin nicht verwalten, sondern gestalten. Dafür bin ich in die Politik gegangen. Gerade in der Corona-Pandemie brauchen Kinder, Jugendliche und Familien eine starke Stimme. Diesem Auftrag fühle ich mich besonders verpflichtet und ich werde mich mit Hartnäckigkeit und mit aller Kraft für ihre Bedürfnisse einsetzen. Dazu gehört, dass wir jetzt zügig das Corona-Aufholpaket für Kinder und Jugendliche umsetzen, um sie besonders zu fördern und zu unterstützen. Hierfür setzen wir zwei Milliarden Euro ein.

INfo Rechtsanwältin leitet zwei Ministerien Politik Christine Lambrecht trat 1982 in die SPD ein und engagierte sich zunächst in der Kommunalpolitik. Ministerämter Seit Juni 2019 ist die Volljuristin und Rechtsanwältin Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz. In der vergangenen Woche übernahm sie das Ministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend von ihrer zurückgetretenen Parteikollegin Franziska Giffey.

Welche Gesetzesvorhaben wollen Sie für das Familienressort in dieser Legislaturperiode noch umsetzen?

Lambrecht Als Sozialdemokratin liegt mir besonders am Herzen, dass kein Kind zurückgelassen wird und jedes Kind mit guten Chancen ins Leben starten kann. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir noch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern umsetzen. Und auch die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz ist ein ganz wichtiges Projekt, für das ich weiterhin mit allem Nachdruck kämpfen werde. Der Bundestag berät jetzt unseren Entwurf und wir haben ein Zeitfenster, in dem das noch klappen kann. Diese Gelegenheit wird so schnell nicht wiederkommen und wir sollten sie nutzen, damit die Kinderrechte endlich im Grundgesetz - unserer Werteordnung - sichtbar werden. Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist das Gesetz für mehr Frauen in Unternehmensvorständen. Und von besonderer Bedeutung ist das Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie, mit dem wir die Extremismus-Prävention nachhaltig sichern wollen.

An welchen Stellen erwarten Sie Widerstand der Union?

Lambrecht Ich erwarte vor allem, dass sich die Union an gemeinsam getroffene Vereinbarungen hält. Leider sehen wir gerade an verschiedenen Beispielen aus meinem Justizressort, dass dies nicht so ist und wichtige Projekte von der Union blockiert werden. Das ist überaus ärgerlich und mir fehlt dafür jedes Verständnis.

Familien sind besonders betroffen von den Folgen der Pandemie. Stehen Sie hinter dem Versprechen, dass Schulen zuletzt schließen und zuerst öffnen sollten?

Lambrecht Kinder und Jugendliche gehören zu den Hauptleidtragenden der Pandemie. Es ist ganz wichtig, dass kein Kind dauerhaft Schaden nimmt. Wir müssen alles dafür tun, damit Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich zum regulären Unterricht zurückkehren zu können. Ich setze darauf, dass noch im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen wird und ihnen sehr schnell ein Impfangebot gemacht werden kann.

Einige Bundesländer erlauben aber umfangreiche Öffnungen und halten trotz niedriger Inzidenzen am Wechselmodell fest. Können Sie den Ärger vieler Eltern darüber verstehen?

Lambrecht Aktuelle Studien zeigen, wie sehr gerade Schulkinder durch die Pandemie psychisch belastet sind. Bei niedrigen Inzidenzen muss allein aus diesem Grund alles dafür getan werden, den vollen Regelbetrieb in Kitas und Schulen wieder möglich zu machen, und zwar schnell.

Der Eindruck ist, dass Kinder als letztes an die Reihe kommen - nach den Betrieben, öffentlichen Einrichtungen, der Gastronomie. Ist der Eindruck denn so falsch?

Lambrecht Wir alle sind froh über die Öffnungen und genießen die ersten Schritte in die Normalität. Mir ist wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche hieran teilhaben können. Schwimmbadbesuche, Training im Sportverein – all dies ist muss bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen schnell wieder ermöglicht werden.

Was muss noch passieren, um Familien in der aktuellen Lage besser zu unterstützen?

Lambrecht Eine Rückkehr zum Regelbetrieb von Schulen und Kitas würde viele Familie entlasten und Kindern ihren Alltag wieder zurückbringen. Darüber hinaus ist bedeutsam, dass auch die Freizeit- und Unterstützungsangebote schnell wieder starten. Kinder und Jugendliche sollten wieder ihren Sportverein besuchen oder die Präsenzhausaufgabenhilfe nutzen können. Diese Angebote sind besonders wichtig für die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen. Unser Aufholpaket sieht darüber hinaus Unterstützung bei frühkindlicher Bildung, Ferienfreizeiten und Familienerholung vor, um den Weg in den Alltag zu erleichtern.

Braucht es eine Art Urlaubsgarantie der Politik, um den Familien eine Perspektive in den Sommerferien zu bieten trotz der Pandemie?