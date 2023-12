Das Jahr des CDU-Chefs Merz rüttelt jetzt an den Gittern des Kanzleramtes

Vertrauen schaffen will man auch mit dem frischen Grundsatzprogramm, das Merz und der von ihm neu installierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in diesem Jahr entscheidend vorangetrieben haben. Es atmet den Geist der alten, bürgerlichen Union – Leitkultur, Werte, Leistung, klare Ansagen. Kritiker sagen, es ist die Rückkehr in 1990er Jahre, als Merz politisch erstmals erfolgreich war. In der CDU glaubt man indes, dass Deutschland dringend mal wieder eine Wertedebatte benötigt. Die will man anstoßen. Für manchen ist das Grundsatzprogramm eine Absage an andere. Insbesondere an SPD und Grüne.