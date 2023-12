Das Jahr von Olaf Scholz Der Krisenkanzler

In Scholz’ zweijähriger Amtszeit reiht sich bislang eine außenpolitische Krise an die nächste. Der immer noch andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine. Dieser hat in seiner Intensität nicht nachgelassen, von einem Frieden ist man genauso weit entfernt wie vor einem Jahr. Russlands Präsident Wladimir Putin bedroht weiter den Westen, in den USA läuft sich Donald Trump warm, wieder US-Präsident zu werden. Käme es tatsächlich so, stünden wahrscheinlich die enormen finanziellen und militärischen US-Hilfen für die Ukraine zur Disposition. Scholz war lange kritisiert worden für seine vermeintliche Zurückhaltung gegenüber der Ukraine. Jedoch mauserte sich Deutschland dann schnell zum zweitgrößten Unterstützer. Und der SPD-Politiker macht nicht den Anschein, als wolle er daran etwas ändern. Die grausamen Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober sorgten dann für eine schlimme Lage im Nahen Osten, deren Folgen noch immer nicht absehbar sind.