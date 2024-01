Emotionen im Europaparlament Das Straßburger Signal an Orbán - und von der Leyen

Straßburg · In einer hochemotionalen Debatte hat sich eine übergroße Mehrheit des Europaparlamentes gegen weitere Blockadeversuche von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán in Stellung gebracht und zugleich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen massivst davor gewarnt, blockierte EU-Mittel an Ungarn freizugeben.

17.01.2024 , 14:11 Uhr

Ursula von der Leyen am Mittwoch vor den Europaabgeordneten in Straßburg. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Von Gregor Mayntz