Parteien Demokratie geschädigt? Wie die AfD in Thüringen mitgestaltet

In Thüringen, wo Björn Höcke die Geschicke des AfD-Landesverbandes lenkt, scheint die AfD schon jetzt so viel Macht zu haben wie in keinem anderen Bundesland: Im Landkreis Sonneberg stellt sie einen Landrat. In etwa einer Woche hat ein AfD-Kandidat Chancen, bei einer Stichwahl Oberbürgermeister von Nordhausen zu werden. Zwei Gesetze wurden in Thüringen bereits mit AfD-Stimmen verabschiedet. Die Senkung der Grunderwerbssteuer könnte dabei mit einem Volumen von 48 Millionen Euro tief in den geplanten Landeshaushalt für 2024 greifen.