Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz Warnung vor russischer Sabotage in Deutschland

Haldenwang schlägt bewusst das Geschichtsbuch auf, als er darauf verweist, dass 1933 in Deutschland die Macht in die Hände „einer gewählten extremistischen Partei“ gefallen sei. Er sagt es ein zweites Mal: „eine gewählte extremistische Partei“. Er verweist darauf, dass auch die rechte AfD russische Erzählungen weitergebe und so dazu beitrage, „dass Rechtsextremismus in Deutschland expandieren kann und auch in diesen Kreisen dann eben Putins Lied gesungen wird“. Was Russlands Absichten und seinen Krieg in der Ukraine angehe, so sei man „nicht am Ende der Geschichte, sondern am Ende der Naivität angelangt“. Mit Blick auf die Gegner der Demokratie sagt er: „Nur unsere Schwäche ist ihre Stärke.“ Manchmal ist die Wahrheit banal: „Der Sieg der Demokratie ist, dass sie existiert.“