Corona-Regeln : Demonstrationen gegen Corona-Regeln in mehreren Städten

Demonstrationen gegen Corona-Regeln in mehreren Städten

"Fake Pandemie": Nach Ansicht eines Teilnehmers der Demo in Hamburg gibt es überhaupt keine Corona-Pandemie. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg/Berlin Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel: Jeden Tag sterben Hunderte an Covid-19 - aber für manche sind diese Auflagen trotzdem weder zu verstehen noch zu akzeptieren.

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in verschiedenen Städten gegen die Corona-Regeln demonstriert. Allein in Hamburg gingen etwa 5000 sogenannte Querdenker und Impfskeptiker auf die Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte.