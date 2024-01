Demos gegen Rechtsextremismus Protestforscher beobachten Aufwind für lange ungehörte Stimmen

Die Proteste gegen Rechtsextremismus und für die Stärkung der Demokratie, denen sich am Wochenende Hunderttausende in ganz Deutschland anschlossen, gehen auch zu Wochenbeginn weiter. Die Polizei habe etwa 910.600 Menschen gezählt, die am Wochenende an den Demonstrationen teilgenommen hätten, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Zahlreiche Politiker, auch Mitglieder der Bundesregierung, zeigten sich beeindruckt von dem großen Zulauf.