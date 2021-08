Dritte Spritze : Den Impfschutz auffrischen – jetzt!

Ohne Anmeldung zur Impfung: Rheinland-Pfalz setzt nun sechs Impfbusse ein, wie hier am Montag vor einem Aldi-Markt in Mainz. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Die Bemühungen, mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen, dürfen nicht dazu führen, die schon Geimpften aus dem Blick zu verlieren. Wenn Deutschland nicht umgehend das Thema Auffrischungsimpfung auf breiter Front angeht, fällt es im Schutzstatus wieder zurück.

Der Umgang der Politik mit Corona nähert sich im Wahljahr immer mehr den Erwartungen eines wachsenden Bevölkerungsteils: Zurück in den Alltag, alles scheint irgendwie im Griff, und in das allgemeine Aufatmen hinein bloß keine neuen Ängste wecken. Doch so lange wir damit zugleich ein vernünftiges Risikomanagement aus den Augen verlieren, bleiben wir insgesamt hinter der Welle und erkaufen uns ein paar wohlige Sommerwochen mit umso prekäreren Wintermonaten.

Zwar haben die Gesundheitsminister endlich das Stichwort „Auffrischungsimpfung“ in den Blick genommen. Doch während die Israelis bereits jetzt alle ab 60 zur dritten Impfung einladen, sprechen die Deutschen davon, „im September“ mit einer neuen Priorisierung zu beginnen, und dafür die Höchstbetagten und Menschen mit größtem Risiko an den Anfang zu setzen.

Die Neigung ist weit verbreitet, am einmal eingeschlagenen Weg unbeirrt festzuhalten. Danach sollen möglichst viele eine Erst-, dann eine Zweitimpfung bekommen, und danach erst geschaut werden, was weiterhin nötig ist. Dass so sträflich viele impfunwillig oder zu bequem sind, gehörte in dem nun erlebten Ausmaß nicht zum Konzept. Also wird jetzt an den noch nicht erledigten Abschnitten mit Appellen, Werbung und Anreizen nachgebessert, statt ein Gesamtbild der Gefahrenentwicklung zu entwerfen.