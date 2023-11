Finanzen Der Bundeshaushalt für 2024 liegt vorerst auf Eis

Die Union verlangt von Kanzler Scholz eine rasche Regierungserklärung zur aktuellen Haushaltskrise. „Aus der Haushalts- und Koalitionskrise droht eine Vertrauenskrise in die Handlungsfähigkeit unseres Staates zu werden“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin vorliegenden Brief von Fraktionsgeschäftsführer Frei vom Mittwoch an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD). „Um dies abzuwenden, braucht es endlich Klarheit und Wahrheit seitens der Bundesregierung.“ Nachdem die nächste Bundestagssitzung für den 28. November einberufen worden sei, rege die Unionsfraktion an, diesen Termin zur Abgabe einer Regierungserklärung zu nutzen, schrieb Frei. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch forderte von Scholz, er solle die Bevölkerung per Fernsehansprache darüber informieren, „wie er den Karren aus dem Sumpf ziehen“ wolle.