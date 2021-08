Aufwertung der Mullahs : Der Fehler der EU in Teheran

Meinung Schon der Türkei-Besuch der EU-Spitzen überforderte die EU-Diplomatie: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen landete abseits auf einem Sofa. Sehr viel schwerwiegender ist der Fehler, der nun bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten passierte.

Vermutlich hält es die EU-Diplomatie immer noch für eine gute Idee, mit der Entsendung eines hochrangigen Vertreters der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten mehr von dem erhofften Glanz gegeben zu haben. Denn das Signal, isoliert aus dieser Sicht gesehen, scheint klar: Seht her, wir schicken Euch Enrique Mora, der ist stellvertretender Außenbeauftragter und zugleich Verhandlungsführer der EU bei den Versuchen, die Atomverhandlungen in Wien wieder in Gang zu bringen. Wir bringen Euch also Respekt entgegen und erwarten im Gegenzug, dass Ihr an den Verhandlungstisch kommt und dort ernsthaft verhandelt. Klingt nach einer ziemlich coolen Idee. Ist aber das Gegenteil.