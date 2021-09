Der neue Bundestag : Die CDU verlor auch Merkels Wahlkreis

Drei Tage vor der Wahl warb Angela Merkel in Greifswald für Georg Günther als Nachfolger in ihrem Wahlkreis - vergebens. Foto: dpa/Stefan Sauer

Berlin Die Wahl hat nicht nur die Kräfteverhältnisse im Bundestag verschoben, auch bei der besseren Verankerung an der Basis hat die SPD die CDU abgelöst. Bei der Zahl der direkt gewählten Abgeordneten freuten sich aber auch die Grünen und die AfD über starke Zuwächse.

Von Gregor Mayntz

Wie krachend die Niederlage der Union bei den Bundestagswahlen ausgefallen ist, lässt sich sowohl an den deutlich veränderten Mandatszahlen als auch an den künftigen Gesichtern erkennen. Repräsentant des Verfassungsorgans Bundestag wird nach Annemarie Renger (1972) und Wolfgang Thierse (1998) zum dritten Mal in der Geschichte der Republik ein Mitglied der SPD-Fraktion. Der amtierende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU schaffte zwar in Offenburg seine 14. Wahl in den Bundestag und darf damit als mit Abstand dienstältester Abgeordneter den neuen Bundestag im Oktober eröffnen. Doch die stärkste Fraktion ist die SPD, die damit auch seine Nachfolge bestimmt.

Auf Rügen ging nicht nur die Ära der seit 1990 stets direkt gewählten Abgeordneten Angela Merkel zu Ende, der Wahlkreis ging auch an die SPD-Bewerberin Anna Kassautzki, CDU-Bewerber Georg Günther scheiterte und kommt zunächst auch nicht über die Landesliste in den Bundestag. In NRW kamen zwar die CDU-Prominenten Ralph Brinkhaus, Hermann Gröhe, Günter Krings, Anja Karliczek, Friedrich Merz, Jens Spahn und Paul Ziemiak direkt durch die Erststimme in den Bundestag. Doch wie Hans-Georg Maaßen in Thüringen scheiterte in NRW auch Silvia Pantel beim Versuch, ins Parlament einzuziehen. Auch Unions-Außenexperte Jürgen Hardt schaffte es nicht.

Im Saarland holte die CDU kein Direktmandat mehr, sodass Nadine Schön nicht mehr dabei ist, und sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Peter Altmaier (unterlag Heiko Maas) nur über die Reserveliste einziehen konnten. In Thüringen scheiterten Mike Mohring und Marco Wanderwitz.

Das macht an namentlichen Beispielen deutlich, wie sich das Selbstbewusstsein der Fraktionen in ihrer Verwurzelung im direkten Wählerwillen verändert hat. In der vergangenen Wahlperiode hatte die CDU 184 Direktmandate, jetzt sind es nur noch 98. Dagegen war die SPD auf 58 direkt gewonnene Wahlkreisinhaber zusammengeschrumpft - und ist nun wieder auf 121 angewachsen. Wie sehr sich auch die Kleinen in einzelnen Regionen in Richtung Volksparteien bewegen, wird an 16 Direktmandaten für die Grünen deutlich. Sie konnten vor allem in den Großstädten wie Aachen, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart als stärkste Kandidaten einziehen. Allerdings schnellte auch bei der AfD die Zahl der Direktmandate auf 16 hoch - im Süden Sachsens und im Süden Thüringens lagen sie nahezu flächendeckend auf Platz eins.

Das Auftreten der einzelnen Fraktionen im Bundestag wird von ihren Gewinnen und Verlusten geprägt sein. Die CDU verlor 49 Abgeordnete, die CSU einen, die AfD hat elf Mandate weniger als bei ihrem Einzug vor vier Jahren. Da sie im Laufe der Wahlperiode schon geschrumpft war, sind es gefühlt noch vier Abgeordnete weniger. Die Linke verlor ihren Fraktionsstatus, konnte aber wegen drei gewonnener Direktmandate (darunter eines für Gregor Gysi) wieder einziehen, allerdings nicht mehr mit 69, sondern nur noch mit 39 Genossinnen und Genossen. Die FDP wuchs um zwölf Abgeordnete, die Grünen um 51 und die SPD um 53.