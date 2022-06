Robert Habeck im Nahen Osten : Der Vizekanzler reist mit hehren Zielen

Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) reist für vier Tage nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und nach Jordanien. Foto: dpa/Britta Pedersen

Analyse Berlin/Jerusalem Minister Robert Habeck reist für vier Tage nach Israel, in die Palästinensischen Gebiete und nach Jordanien. Seine Kernzuständigkeiten für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz rücken im ersten Teil der Reise in den Hintergrund. Stattdessen geht es um die Sicherheit einer konfliktreichen Gegend, die zugleich von den Folgen der Erderwärmung hart getroffen wird. Der Vizekanzler hat sich viel vorgenommen.

Zehn Minuten vor dem geplanten Abflug fährt Robert Habeck in seiner Dienstlimousine vor. Das Programm seiner viertägigen Reise in den Nahen Osten ist eng getaktet, die freien Zeitfenster sind rar. Trotzdem nimmt sich der Wirtschaftsminister noch sieben Minuten Zeit, um über die Beweggründe und Ziele seiner Reise zu sprechen. Habeck hat sich nicht nur den Ruf erarbeitet, seine Politik und deren Widersprüche transparent zu erklären. Er hat auch ein feines Gespür für geschickte Inszenierung. Und so hinterlässt der Minister an diesem verregneten Montagmorgen noch ein paar Botschaften auf deutschem Boden, ehe er die Regierungsmaschine gen Israel besteigt.

Eineinhalb Tage in Israel, ein Nachmittag in den Palästinensischen Gebieten, zwei Tage in Jordanien stehen dem Grünen-Politiker bevor. Schon kurz nach Ankunft am Montagmittag steht ein Gespräch mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennet an, gefolgt von Treffen mit Außenminister Yair Lapid, Wirtschaftsministerin Orna Barbivai und Energieministerin Karine Elharrar. Die Liste hochkarätiger Gesprächspartner setzt sich in den folgenden Tagen fort. Von einer „wichtigen Reise“ spricht Habeck, in der es darum gehe, „verschiedene Dynamiken“ der Region zu verstehen – „und im besten Fall auch noch ein wenig zu moderieren“. Habeck spricht von Israels Sicherheit als Teil der deutschen Staatsräson und von den enormen Spannungen mit vielen Toten, die sich derzeit zwischen Israel und den Palästinensischen Gebieten entladen. Es gehe auf der Reise auch darum, das Thema der Deeskalation wieder auf den Tisch zu bringen, sagt Habeck. „Wenn es gelingt, wäre es wunderbar.“ Es ist ein hehres Ziel, das Habeck sich steckt: Er will nichts weniger, als auf Frieden zwischen den verfeindeten Parteien hinzuwirken.

Und was ist mit Wirtschaft? Mit Energie? Mit Klimaschutz? Seine Kernzuständigkeiten spart Habeck erst einmal aus. Sie werden im späteren Verlauf der Reise im Zentrum stehen, wenn Habeck einen großen Energiekongress in Jordanien besuchen wird, den sogenannten „MENA Europe Future Energy Dialogue“. Zu Beginn der Reise kehrt Habeck erst einmal heraus: Hier reist nicht nur der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hier reist auch der Vizekanzler.

Was seinen Beitrag zur Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensischen Gebieten angeht, klingt Habeck nach dem Treffen mit Premier Bennett allerdings schon bescheidener. Er habe in dem Gespräch mehrfach darauf hingewiesen, dass die Situation sich für die Palästinenser verbessern müsse, berichtet Habeck. Der Premierminister habe seinen Ansatz als einen pragmatischen dargestellt. Bennett wolle den Palästinensern Arbeitsrechte und Zugang zur israelischen Wirtschaft verschaffen, und damit auch Partizipation gewähren. Und weiter: „Einen Plan, wie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensischen Gebieten in der Zukunft am Ende gelöst wird, den haben wir nur eingefordert, aber nicht gemeinsam verabschieden können.“ Habeck sagt das mit einem Augenzwinkern. Dass das Ziel, am ersten Tag seiner Reise einen Friedensplan zu erreichen, zu hochgegriffen ist, ist dem Vizekanzler wohl bewusst.

Im Fokus steht dann doch die Energie und Perspektiven für neue Kooperationen in der Region. Im Nahen Osten sind Energiesicherheit und Klimaschutz auf enge Weise verquickt. Die Region ist hart von der Erderwärmung betroffen, die Durchschnittstemperatur kratzt bereits jetzt haarscharf an der Grenze zur 1,5-Grad-Erwärmung. Dürren und kaputte Böden sind die Folge. Zugleich schlummern besonders im sonnenreichen Jordanien große Potenziale für den Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Es gibt bereits es erste Kooperationen zwischen Israel und arabischen Ländern. So soll ein neuer Solarpark in Jordanien die notwendige Energie liefern, um die Entsalzung von Meerwasser in Israel voranzutreiben. Die Idee: Jordanien liefert Strom, Israel im Gegenzug das dringend benötigte Wasser. Finanziert wird das Vorhaben maßgeblich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Habeck sieht Anknüpfungspunkte auch für Europa und Deutschland. Er habe mit Premier Bennett darüber gesprochen, ob es für europäische oder deutsche Firmen die Notwendigkeit oder Möglichkeit gebe, dort einzusteigen. „Die gibt es“, sagt Habeck nach dem Treffen. Noch seien nicht alle Aufträge des Projekts vergeben. „Es könnte sogar hilfreich sein, wenn es breiter aufgestellt wird.“ Das Engagement von Europa und Deutschland sei in der Region gewollt und gewünscht.