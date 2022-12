Verteidigungsministerin Lambrecht unter Druck : Der zahnlose „Puma“ – nicht bereit für den Kampf

Ein Schützenpanzer Puma nimmt an der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres teil. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Bratislava Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) unter Druck: Wieder einmal fällt die Truppe mit Pannen beim Großgerät auf. Die Ministerin versucht nun, gegenzusteuern.

Von Holger Möhle

Die Ministerin hat die erste Krisensitzung des Tages schon hinter sich. Große Runde mit Generalinspekteur, Heeresinspekteur, Spitzenvertretern der Rüstungsindustrie im Ministerium. Der „Puma“, neuer Hightech-Schützenpanzer der Truppe, lahmt. Er fährt nicht, wie er soll. Schon gar nicht im Gefecht. Ein dickes Brett.

Einige Stunden später steht Christine Lambrecht auf dem Boden des slowakischen Verteidigungsministeriums, wo sie gleich symbolisch den Schlüssel für den ersten „Leopard 2A4“-Kampfpanzer an ihren Amtskollegen Jaroslav Nad übergibt, den Nato-Partner Slowakei im Rahmen des Ringtausches aus Beständen der deutsche Industrie erhält. Doch die SPD-Politikerin hat an diesem Tag andere Sorgen. Die nächste Pannenserie in der Truppe treibt sie um, in diesem Fall mit dem Schützenpanzer „Puma“. Für 18 der hochmodernen Kettenfahrzeuge meldete die Bundeswehr bei einer Übung den Totalausfall. Technischer K.o. Gefechtstauglichkeit, die für den „Puma“ bereits angezeigt worden war: Fehlanzeige.

Vor allem die Elektronik der Hightech-Panzer gilt als anfällig. Besonders ärgerlich für Lambrecht: Zum 1. Januar des neuen Jahres hat Deutschland zugesagt, die Schnelle Eingreiftruppe der Nato zu führen – unter anderem auch mit dem „Puma“. Und nun? Der „Puma“ lahmt. Die Alliierten werden sich ihren Teil denken.

Schon fordert die Opposition das Thema zur „Chefin-Sache“ zur machen, wie es bereits am Sonntag nach ersten Berichten über die „Puma“-Pannen CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte getan hatte. Tags darauf genügt dies CDU-Generalsekretär Mario Czaja nicht mehr. Er sieht in der Sache „Puma“ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert. Scholz müsse sich „der Sache annehmen“, damit Deutschland seinen Verpflichtungen in der Nato auch gerecht werde. Scholz selbst hatte vergangenen Mittwoch im Bundestag noch gesagt: „Unsere Bündnispartner wissen genau: Sie können sich auf uns verlassen.“

Der „Puma“ soll – eigentlich – den bisherigen Schützenpanzer „Marder“ ablösen, der inzwischen mehrfach modernisiert wurde und bei der Truppe weiter im Einsatz ist. Der „Puma“ war von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) entwickelt worden und hatte früh immer wieder durch Mängel an der Elektronik Schlagzeilen gemacht. Nun muss der alte „Marder“ erst einmal weiterfahren, wenn die Probleme mit dem „Puma“ nicht schnell abgestellt werden können. Wer und was die Probleme verursacht hat, darüber beriet die Krisenrunde im Verteidigungsministerium vor Lambrechts Abflug in die Slowakei. Herstellermangel? Oder Fehler der Bundeswehr bei der Wartung? Heeresinspekteur Alfons Mais, der schon früh im Jahr Zweifel an der Einsatzbereitschaft der Truppe geäußert hatte, hat schon wieder Anlass zur Klage. Jetzt muss er beim „Puma“ einen unerwartet hohen Ausfall bei „herausfordernden Übungsbedingungen“ feststellen.