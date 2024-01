Kita-Betreuung Deutlich mehr pädagogisches Personal in Kindergärten

In deutschen Kitas ist die Personalstärke in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent angewachsen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, arbeiteten zum 1. März 2023 rund 702.200 Betreuungskräfte in Kindertageseinrichtungen. Im Jahr 2013 - als der Rechtsanspruch auf Betreuung für ein- bis dreijährige Kinder in Kraft trat - waren nur 465.000 Personen pädagogisch tätig.