Schlechter Internetempfang im ICE : Kein 5G bei der Bahn / mar

In den Fernzügen der Bahn wird es weiterhin für längere Zeit noch kein besseres Internetnetz für Handys oder Laptops geben. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Exklusiv Berlin Die Fernzüge der Deutschen Bahn sollen vorerst nicht mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G ausgestattet werden – obwohl 5G in den kommenden Jahren der in Deutschland übliche, moderne Standard sein soll. Nur Bahnreisende werden sich noch für längere Zeit mit Funklöchern und schlechtem Internet herumschlagen müssen.

Bahnreisende werden noch für eine längere Zeit mit unsicheren Internetzugängen und schlechtem Handyempfang in den Fernzügen der Deutschen Bahn leben müssen. Wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervorgeht, soll es im Fernverkehr der Bahn kein modernes 5G-Netz für absehbare Zeit geben. „Im Rahmen der Kooperation mit den Mobilfunknetzbetreibern wurde vereinbart, aktuell keine 5G-Ertüchtigung der Repeater voranzutreiben“, heißt es in dem Papier. „Nach Kenntnis der Bundesregierung plant auch die Flixtrain GmbH keine Aufrüstung der von ihr oder in ihrem Auftrag betriebenen Wagen auf 5G.“