Umfrage : Deutsche bei Rückkehr zu Wehrpflicht gespalten

Berlin Militärischer Dominanz stehen Deutsche gemeinhin skeptisch gegenüber und präferieren Diplomatie - doch gerade junge Männer könnten sich auch vorstellen, persönlich Wehrdienst zu leisten.

In der Bevölkerung in Deutschland gibt es nach einer aktuellen Umfrage keine Mehrheit für eine allgemeine Wehrpflicht von Männern und Frauen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Katar sprachen sich 46 Prozent der Befragten dafür aus, 50 Prozent dagegen, wie die Organisation Greenpeace als Auftraggeber mitteilte.