Nato übt Verteidigung in der Ostsee Deutsche Marine sendet aus Rostock ein Signal an Moskau

Aus der Perspektive des einzelnen Marinesoldaten ist „Noco-23“ nicht viel anders als „Noco-22“, „Noco-21“, oder „Noco-20“ - die jährliche „Northern-Coast“ (also „Nördliche Küsten“)-Übung, die in dieser Woche einmal mehr die allgemeine Kriegsführungsfähigkeiten an Bord auffrischt und in der nächsten Woche ein konkretes Szenario durchspielt. Doch das stellt in den seit 2007 laufenden Marine-Manövern in der Ostsee eine Premiere dar. Es geht unter deutschem Kommando erstmals um die Bündnisverteidigung. Angenommen wird, dass ein Gegner die baltischen Nato-Mitglieder angegriffen und das Nordatlantik-Bündnis daraufhin den Verteidigungsfall ausgerufen hat. Es ist damit nicht nur in der freien Interpretation eine Reaktion der Nato-Marinekräfte auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Die Übung soll auch ganz konkret ein „klares Signal der Wachsamkeit aller Partner“ senden, wie Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack es formuliert.