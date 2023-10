Israel Deutsche Palästinenser-Hilfe nach Angriffen in der Kritik

Unter den Teilnehmern war auch die 32-jährige Lea. Ihre Eltern, die in Süddeutschland leben, aber ursprünglich aus Israel stammen, seien dort gerade zu Besuch. „Ich finde das alles wahnsinnig gruselig. Der Tag gestern hat sich so lang angefühlt, weil so viel passiert ist.“ Sie habe am Samstag in den ersten Stunden des Großangriffs nichts von ihren Eltern gehört. „Am Nachmittag habe ich sie dann erreicht. Sie saßen in einem Bunker und haben Schabbat gehalten.“