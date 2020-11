„Sehr explosive Situation“ : Deutsche Politiker werfen Trump Angriff auf Demokratie vor

Die Situation nach der Wahl in den USA wird auch in Deutschland mit Spannung und Sorge beobachtet. Foto: Michael Hanschke/dpa

Berlin Hätte Deutschland die Wahl zwischen Trump und Biden gehabt, wäre das Ergebnis eindeutig: Eine große Mehrheit hierzulande wünscht sich den Herausforderer als US-Präsidenten. Das Entsetzen über Trumps Auftritt nach der Wahl ist nun entsprechend groß - aber nicht bei allen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nannte die unklare Situation am Mittwoch im ZDF „sehr explosiv“ und sprach von einer „Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses“. Die AfD verzichtete auf harsche Kritik an Trump.

Trump hatte sich vor Auszählung aller Stimmen zum Sieger erklärt und angekündigt, eine weitere Auszählung vom Obersten US-Gericht stoppen lassen zu wollen. Die Bundesregierung als Ganzes wollte das am Mittwoch mit Hinweis auf das noch fehlende Endergebnis der Wahl nicht kommentieren. „Solange das so ist, verfolgt die Bundesregierung alles aufmerksam, aber sie kommentiert den Stand der Dinge nicht“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Die AfD reagierte als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien zurückhaltend auf die vorzeitige Siegeserklärung Trumps. „Das ist vielleicht eher der Aufregung des Wahlgeschehens geschuldet“, sagte Parteichef Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Man müsse sich deshalb keine Sorgen um das Funktionieren der Demokratie in den USA machen.

In Deutschland hatten viele auf eine eindeutige Mehrheit Bidens gehofft. In Umfragen vor der Wahl hatte sich eine große Mehrheit den Herausforderer von der Demokratischen Partei als US-Präsidenten gewünscht, nur etwa jeder Zehnte war für Trump.

„Wir sind darauf nicht vorbereitet“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag in der ARD. Sollte Trump für vier weitere Jahre Präsident bleiben, würde es eine Steigerung all dessen geben, was man in der ersten Amtszeit erlebt habe. „Es macht einen Unterschied, ob man vier Jahre die Nato überraschend in Zweifel zieht oder ob das acht Jahre lang passiert.“