Skigebiete spüren den Klimawandel : Skifreizeiten von Schülern vor ungewisser Zukunft

Immer seltener gibt es in deutschen Skiregionen ausreichend Naturschnee, um Ski zu fahren. Foto: imago/Manngold/Rainer Keuenhof

Berlin Das Sauerland, Allgäu oder Erzgebirge — vom Skitourismus hängen ganze Regionen ab. Doch wegen des Klimawandels bleibt der Schnee immer häufiger aus. Das hat Folgen für deutsche Schulen: Skifreizeiten werden seltener.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Deutschland erlebte das wärmste Silvester seit Aufzeichnungsbeginn. Schnee blieb in Skiregionen aus. Die Hänge waren grün, die Lifte standen still. Ein Szenario, das längst keine Ausnahme mehr ist. Für den deutschen Wintersport schaut es vielerorts schlecht aus – auch wenn aktuell wieder mehr Schnee gefallen ist. Der Klimawandel stellt wirtschaftliche Existenzen auf den Prüfstand. Experten gehen davon aus, dass sich die Schneefallgrenze in den vergangenen 100 Jahren etwa um 400 Meter nach oben verschoben hat. Und der Trend setzt sich fort. Auch der jüngste Alpenklimabericht ließ keine Zweifel offen: Es gebe immer weniger Schnee, die Gletscher verlören an Masse

Marius Mayer, Professor für Tourismus an der Hochschule München, geht davon aus, dass es niedrig gelegene Skigebiete wie im Allgäu oder Sauerland wegen der Erderwärmung immer schwieriger haben werden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ausreichend Naturschnee liegt, ist mittlerweile recht gering. Das führt dazu, dass vor allem viele Tagesskifahrer fernbleiben. Diese Lücke lässt sich kaum durch Ausflügler kompensieren“, sagt Mayer. Hinzu kommt, dass bisweilen auch moderne Beschneiungsanlagen keine Abhilfe schaffen können. „In einigen Skigebieten taute selbst der technisch erzeugte Schnee, da die Temperaturabweichungen so groß waren und es viel regnete. Das ist schmerzhaft, weil diese Regionen teilweise von den Skifahrern abhängig sind“, sagt Mayer.

Auch die Skifreizeiten deutscher Neunt- oder Zehntklässler waren immer eine wichtige Einnahmequelle der Skiindustrie. Doch die Zahl der Klassenfahrten in Wintersportregionen sinkt. Das erkennt auch Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie sieht große Schwierigkeiten, wenn in den nahe gelegenen Skigebieten kaum noch Schnee fällt. „Der organisatorische Aufwand vergrößert sich, die Kosten für die Anreise in sichere Skigebiete verlängert und verteuert sich. Schülerinnen und Schüler, die keinen deutschen Pass haben, könnten zudem Schwierigkeiten bei einer Skifreizeit bekommen, für die man in ein anderes Land reisen muss. Dies alles ist ein guter Anlass dafür, Skifreizeiten auch ökologisch auf den Prüfstand zu stellen“, sagt Bensinger-Stolze. Stattdessen müssten sich die Länder Alternativen ausdenken.

Schließlich seien Klassenreisen mit sportlichem Programm von großer Bedeutung. „Die Fahrten stärken den Zusammenhalt und können wichtige Gruppenprozesse in Gang bringen. Reisen mit einem sportlichen Programm bieten Möglichkeiten, dass sich Schülerinnen und Schüler neu ausprobieren. Die Skireisen sind für Heranwachsende aus einkommensschwächeren Haushalten häufig die einzige Gelegenheit, diese doch eher teure Sportart kennenzulernen. Aus ökologischen Gründen sind dazu aber jetzt Alternativen zu entwickeln“, sagt Bensinger-Stolze. Man könne die Chance nutzen, Schülern mit Blick auf Regionen wie das Sauerland die Folgen des Klimawandels aufzuzeigen.

Wiebke Maibaum, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, sieht mehrere Gründe für das Auslaufen von Skifreizeiten. „Der organisatorische Aufwand für Skifreizeiten ist immens. Nicht jede Schule kann es sich heute noch leisten, genügend Lehrer abzustellen, die auch noch die Fähigkeiten haben müssen, eine solche Skifreizeit zu begleiten. Durch den Lehrermangel wird das immer schwieriger“, sagt Maibaum. Es würde mehr Personal an Schulen benötigt, um auch weiterhin mit Schülern in Wintersportregionen fahren zu können.

„Es gibt bei solchen Reisen immer einen Teil, der Ski fahren kann und einen anderen Teil, der das noch lernen muss. Die Gruppen werden also getrennt. Dafür aber musst du erst einmal eine große Anzahl von Lehrkräften vorhalten können“, sagt die 18-Jährige. Allerdings seien die Reisen auch ein wichtiges Institut: „Unabhängig vom Geldbeutel der Eltern hatten Schüler so die Möglichkeit, das Skifahren kennenzulernen. Es wäre bitter schade, wenn diese Chance komplett wegfallen und auch kein Alternativ-Angebot durch Kommunen gestellt würde“, so Maibaum.