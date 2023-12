Spendenbereitschaft gestiegen Deutsche spenden 15,5 Milliarden Euro im Jahr – viel mehr als bislang bekannt

zu haben als im Vorjahr. Umgekehrt haben nur 15 Prozent einen etwas oder deutlich geringeren Betrag weggegeben.“ Erwartungsgemäß hänge die Spendenhöhe vom Einkommen ab. So spendeten Menschen aus Haushalten mit weniger als 1.500 Euro monatlichem Nettoeinkommen über das gesamte Jahr 2022 im Durchschnitt 108 Euro und damit rund 0,99 Prozent des Jahreseinkommens. Befragte aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 2.500 und 4.000 Euro spendeten mit 306 Euro hingegen nur rund 0,75 Prozent ihres Jah-reseinkommens. „Die höchsten Spenden von 738 Euro geben Menschen aus Haushalten mit einem monatlichen Einkommen von über 4.000 Euro an. Allerdings machen auch diese nur 0,92 Prozent ihres Jahreseinkommens aus. Über alle Haushalte ergibt sich eine durchschnittliche Spendenhöhe von 404 Euro“, heißt es in der Studie.