Bundesregierung „Deutschland-Pakt“: Söder will Zuwanderung beschränken

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, bei der Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben werde man sich schnell einigen können. „Die Länder stehen da wirklich in den Startlöchern.“ Bei anderen Punkten müssen man noch mal nachfragen, was gemeint sei. Insgesamt sei man in der Analyse aber völlig einig. „Also, wir sind in Deutschland zu kompliziert, wir sind zu langsam und wir sind am Ende deswegen auch zu teuer. Also, wir müssen einfacher werden, wir müssen schneller werden und damit werden wir übrigens auch preiswerter.“