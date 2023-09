Internationaler Klimaschutz Bundesregierung übertrifft Klimafinanzierungsziel – und weckt Zweifel für die Zukunft

Die internationale 100-Milliarden-Dollar-Zusage soll Entwicklungs- und Schwellenländer in die Lage versetzen, mehr zum globalen Klimaschutz beizutragen und sich besser an Klimaveränderungen anzupassen. Bislang wurde das Zahlungsziel allerdings nicht erreicht. Umso mehr geht es aus Sicht der Bundesregierung auch darum, verlorenen gegangenes Vertrauen in die Industrienationen wieder zu erlangen. „Es würde uns auch helfen, andere Länder wie China oder die Golfstaaten bei der Klimafinanzierung in die Verantwortung zu nehmen“, sagte Schulze.