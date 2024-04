Klage Nicaraguas in Den Haag Deutschland vor Gericht: Völkermord-Vorwürfe haltlos

Die Frage ist, warum das autoritär geführte Nicaragua, das wegen Verletzungen von Menschenrechten stark in der Kritik ist, ausgerechnet gegen Deutschland vorgeht. Das Land hatte nach deutscher Darstellung nicht versucht, mit Deutschland direkt in Kontakt zu treten - und das ist bei Klagen vor dem Gerichtshof der übliche Weg. Nicaragua wollte auch Großbritannien, Kanada und die Niederlande verklagen. Doch das geschah bisher nicht. Bei den USA, dem größten Rüstungspartner Israels, ist das nicht möglich. Die USA erkennen die Gerichtsbarkeit des IGH in dieser Frage nicht an.