Afghanistan : Ins Chaos

Meinung Kaum sind die Nato-Truppen abgezogen, sind die Taliban auf dem Vormarsch. Afghanistan ist Kriegsgebiet. Abschiebungen aus Deutschland sind heikel und sollten nur in begründeten Ausnahmefällen vollzogen werden

Der Wahlkampf in Deutschland läuft. Die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan auch. Seit die Nato-Truppen endgültig abgezogen sind, erobern die radikal-islamischen Taliban Schritt für Schritt Teile des Landes zurück. Die Kämpfe mit den regulären Regierungstruppen werden heftiger, die Zahl der Anschläge nimmt zu. Afghanistan bleibt nicht nur hoch gefährliches und vermintes Terrain, sondern es ist vor allem Kriegsgebiet. Abschiebungen in eine solches Land sind heikel und sollten derzeit nur in begründeten Ausnahmefällen vollzogen werden. Keine Frage: Wer Terrorgefährder ist oder in Deutschland schwere Straftaten begeht, hat sein Gastrecht hier verwirkt. Und doch müssen Abschiebungen bei der derzeitigen Lage in Afghanistan überdacht, gegebenenfalls verschoben, aber nicht aufgehoben werden.

Nichts ist gut in Afghanistan -- auch nach 20 Jahren Bundeswehr-Einsatz in dem Land. Die Bundesregierung hat es bislang schändlich versäumt, den deutschen Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Rückkehr einen angemessenen Empfang zu bereiten, auch wenn die Bilanz des Einsatzes widersprüchlich sein mag. 167 Menschen sind bislang in diesem Jahr von Deutschland nach Afghanistan „zurückgeführt“ worden, wie es so schön heißt. Doch die Lage ist weiter explosiv. Die Zentralregierung in Kabul hat deshalb unter anderem Deutschland darum gebeten, Abschiebungen nach Afghanistan vorerst auszusetzen. Grüne und Linke plädieren für Aufschub, das Bild bei der SPD ist gespalten, die Unionsparteien setzen weiter auf einen harten Kurs. Es bleibt die Frage: Ist es moralisch und rechtlich vertretbar, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben? Es ist nicht selten eine Entscheidung zwischen (Wahlkampf-)Populismus und Menschenrechten. Auch im Wahlkampf sollte Linie sein, dass Abschiebungen ins Chaos mit Gefahr für Leib und Leben eines Rechtsstaates nicht würdig sind.