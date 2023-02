Ukraine-Krieg : Deutschland will Weitergabe von Leopard-1-Panzern freigeben

Deutschland will Weitergabe von Leopard-1-Panzern freigeben

Berlin Vergangene Woche hatte die Bundesregierung bereits entschieden, 14 Leopard-Kampfpanzer aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine zu liefern. Weitere Panzer könnten folgen.

Die Bundesregierung will die Weitergabe von Leopard-1-Kampfpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine freigegeben. Das berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag. Formal ist die Genehmigung aber noch nicht erteilt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.