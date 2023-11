Bevorstehendes Bund-Länder-Treffen Leerformel „Deutschlandpakt“ muss mit Leben gefüllt werden

Zwei Monate ist es her, dass Kanzler Olaf Scholz einen „Deutschlandpakt“ zur schnellen Modernisierung des Landes ins Spiel brachte. Zu einer „nationalen Kraftanstrengung“ rief der SPD-Politiker Länder, Kommunen und die Opposition mit Ausnahme der AfD Anfang September auf. Seither ist beinahe in Vergessenheit geraten, worum es dem Kanzler im Kern ging: um die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung der Verwaltung, die Unterstützung für Unternehmen. Inzwischen wird der „Deutschlandpakt“ vor allem mit der Migration in Verbindung gebracht. Das geht auf das Konto der Union, die unablässig versucht, den Kanzler und seine Koalition mit diversen Vorstößen zur Begrenzung der Migration unter Druck zu setzen. Zwar gab es eine Reihe an Spitzengesprächen im Kanzleramt. Konkrete Fortschritte in der Sache sucht man allerdings vergeblich. Und so ist die Debatte seit der Ausrufung des „Deutschlandpakts“ zwar um ein griffiges Schlagwort reicher. Die greifbaren Beschlüsse aber fehlen noch.